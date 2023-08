PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Moisés Caicedo, de 21 anos, foi oficializado como reforço do Chelsea na última segunda-feira (14), em uma negociação de 133,5 milhões de euros (R$ 723,4 milhões na cotação atual). A transferência mais cara da história da Premier League não encheu o cofre somente do Brighton, clube que defendia, mas também do Independiente del Valle, do Equador.

O QUE ACONTECEU

Moisés Caicedo foi comprado pelo Chelsea, se tornando a negociação mais cara da história da Premier League.

Em 2021, quando vendeu o jogador ao Brighton, o Independiente del Valle, do Equador, manteve 20% dos direitos econômicos dele.

Agora, receberá aproximadamente 26 milhões de euros (R$ 140,8 milhões na cotação atual). A primeira venda tinha sido feita por 5 milhões de euros (R$ 27 milhões na cotação atual).

Segundo a direção do clube equatoriano, o valor será investido no pagamento de algumas dívidas e na construção de um CT de alto rendimento para formação de novos jogadores.

O Independiente del Valle investe alto nas categorias de base e, recentemente, abriu suas portas para jogadores de outras nacionalidades na formação, tendo até brasileiros por lá, como contou o UOL.

"Temos os 20% dos direitos do Caicedo, mas temos que descontar alguns valores. Nos sentimos muito felizes por ele. É um menino muito especial, humilde, que tem os pés no chão", disse Santiago Morales, gerente do Independiente del Valle, à Rádio Mach Deportes.

LANÇADO POR EX-INTER

Caicedo despontou muito cedo na equipe equatoriana. Com apenas 18 anos, já fez sua estreia no principal.

O treinador responsável pelas primeiras chances foi Miguel Ángel Ramírez, que passou pelo Brasil por aproximadamente três meses comandando o Inter.

O espanhol viveu melhor momento da carreira no Del Valle, clube pelo qual conquistou a Copa Sul-Americana de 2019.

Caicedo se firmou no time ainda sob comando de Ramírez, em 2020, quando marcou seis gols e deu duas assistências em 28 partidas. No ano seguinte, já estava na Europa, onde, além do Brighton esteve empestado ao Beerschot, da Bélgica.

Ele ainda soma participações na Copa América de 2021 e na Copa do Mundo de 2022 pela seleção equatoriana.