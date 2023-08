SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O colombiano James Rodríguez antecipou processos e estreou pelo São Paulo somente para poder enfrentar o Corinthians na partida desta quarta-feira (16) na Copa do Brasil, mas não entrou em campo.

James Rodríguez precisava, idealmente, de 21 dias para estrear com 100% de sua forma. O jogador foi apresentado e iniciou os trabalhos no clube no dia 1º de agosto.

O colombiano quis acelerar o processo para poder ajudar o time tricolor na partida decisiva contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Ele estreou no novo clube no domingo, diante do Flamengo.

O meia ainda estava longe das melhores condições, mas Dorival fazia questão de tê-lo em campo antes da partida semifinal. Sem ver o colombiano atuando, o comandante nem cogitaria a utilização de James na Copa do Brasil.

James atuou por pouco mais de 30 minutos contra o Flamengo, mas acabou não entrando em campo contra o Corinthians. O São Paulo abriu 2 a 0 e viu o rival vir para cima para evitar a eliminação.

Mesmo com todo esforço para poder estar à disposição, o colombiano entendeu perfeitamente a decisão de Dorival de não colocá-lo em campo na partida diante do desenho do jogo.

O técnico explicou na entrevista coletiva a escolha por não utilizar James contra o Corinthians e falou que a partida "exigia uma outra característica pelo momento do final do segundo tempo".

Ele tem o lado técnico... Quando o jogador tem a técnica, talvez não precise do seu melhor fisicamente falando. Logicamente que estamos tendo um pouco mais de paciência, jogo de hoje exigia uma outra característica pelo momento do final do segundo tempo. James daqui a pouco vai estar em condição ainda melhor, pode até iniciar na próxima partida, para irmos acompanhando a sua evolução e vendo a melhora até o momento que se sinta totalmente confortável Dorival Júnior, sobre James Rodríguez