RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Grêmio e garantiu vaga na final da Copa do Brasil em noite que teve tensão, comemoração com recado do elenco e xingamentos ao presidente Rodolfo Landim, nesta quarta-feira (16).

O QUE ACONTECEU

A torcida rubro-negra não escondeu a insatisfação com o momento do time e levou faixas em tom de protesto ao Maracanã.

Antes da bola rolar, pedidos por "raça" originados na arquibancada puderam ser ouvidos claramente.

O presidente Rodolfo Landim foi a campo antes do duelo e foi xingado por alguns torcedores que estavam mais próximos da mureta.

Ao apito inicial, misto de apoio e tensão. Houve reclamações em algumas jogadas, e, em outras, aplausos.

Sampaoli foi alvo de vaias após substituir Gabigol, quando o duelo ainda estava empatado sem gols.

O camisa 10 não gostou da manifestação naquele momento. Ao deixar o gramado, apontou para o patch de campeão da Copa do Brasil do ano passado e fez um gesto com a mão.

O alívio veio com o gol de Arrascaeta, em cobrança de pênalti. A bola na rede foi o início da festa na arquibancada.

Em campo, o uruguaio correu em direção ao banco de reservas e chamou os companheiros para celebrarem juntos, inclusive com comissão técnica.

Todos se abraçaram à beira do gramado, e também acarinharam Sampaoli.

"Com certeza a gente sai fortalecido. Às vezes, acontecem coisas no futebol. Às vezes se faz um pouquinho difícil para todo mundo, a pressão é muito grande. Mas a gente já resolveu entre o grupo, entre todos nós", disse Arrascaeta.

A comemoração aconteceu em meio à crise, com briga em treino e indicações de um relacionamento distante entre o grupo e o treinador.

"Em um grupo, assim como em toda empresa, uns têm mais afinidades com alguns que com outros. Não tem como ser amigo de todo mundo, elenco muito grande. Comemoração foi para mostrar que estamos juntos em prol do objetivo que é a Copa do Brasil", reforçou o zagueiro Fabrício Bruno.

Pouco depois do apito final, Landim voltou a ser alvos de xingamentos. Desta vez, em potência maior e de forma mais clara.

Já na zona mista, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, amenizou os temas mais espinhosos e celebrou a classificação.

"Mais uma classificação para a decisão de um título importantíssimo. Um título nacional que tem importância financeira muito grande, importância para o clube, vaga direta na Libertadores. Ela te proporciona muita coisa. Isso que interessa", afirmou.