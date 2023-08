SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Como se não bastasse a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, a derrota do Corinthians para o São Paulo no Morumbi ainda pode gerar desfalques para a sequência da temporada.

Fágner, Renato Augusto e Matías Rojas deixaram o estádio com problemas físicos.

Fágner saiu do Morumbi mancando muito. Renato estava com o joelho inchado. E Rojas voltou a sentir dor no tornozelo.

O Corinthians não atualizou a situação clínica do trio, mas quem mais preocupa é Matías Rojas. O paraguaio ficou 22 dias afastado por uma torção no tornozelo, entrou no segundo tempo da derrota por 2 a 0 e viu o incômodo persistir.

"É um jogador que vem de lesão, e, no primeiro chute que deu a gol, ele sentiu um pouquinho. A minha atitude foi certa. Imagina eu coloco ele no primeiro tempo, leva uma pancada e sai do jogo? É futebol, cara, isso é discutido internamente. É um jogador de qualidade, transfere a bola ofensivamente muito forte", disse Vanderlei Luxemburgo, em entrevista coletiva, sobre Rojas.

Com essas dúvidas, o Corinthians voltará a campo para enfrentar o Cruzeiro no sábado, às 21h, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No 14º lugar, o time alvinegro está a cinco pontos da zona de rebaixamento e terá uma competição a menos para se afastar do risco de queda.

A ordem agora é focar no Brasileiro, mesmo com a classificação para as quartas de final da Sul-Americana. O Corinthians enfrentará o Estudiantes (ARG) em duelos nos dias 22 e 29.