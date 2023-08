SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A edição de Paris dos Jogos Olímpicos será a primeira da história com equidade de gênero entre os atletas, ou seja, dos 10.500 competidores, 50% são homens e 50% mulheres. O Time Brasil está atento ao tema, principalmente quando o assunto são as posições de liderança, que ainda são majoritariamente masculinas.

Há dois anos, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) criou o núcleo Mulher no Esporte, justamente para promover ações que valorizem e fortaleçam o gênero. Uma das movimentações mais recentes foi o lançamento do Programa de Desenvolvimento do Esporte Feminino que, em parceria com as federações nacionais, ofereceu capacitação de atletas, treinadoras, árbitras e gestoras.

Ídolo do basquete brasileiro, Janeth Arcain enxerga positivamente o início da construção de um ciclo no esporte feminino graças ao crescimento do número de atletas.

"É algo muito representativo, que vem demonstrando que a mulher está ocupando o espaço dela, porque tem realmente qualidade para isso. E quando acontece uma coisa dessas, é para ficar. Além disso, essa equidade é um indicativo do aumento das mulheres praticando esporte, o que antes não tinha incentivo. Agora, muitas meninas podem se espelhar e ver que elas também podem chegar onde essas atletas estão e, aí sim, continuar neste espaço de igualdade", pontuou Janeth.

Janeth estará presente na COB Expo para falar justamente sobre a presença das mulheres no esporte em um dos painéis da feira. Ela estará ao lado de Poliana Okimoto, Jaqueline Silva e Natália Falavigna no "Manda Brasa, Brasil".

O Comitê Olímpico do Brasil também oferecerá outros cursos voltados ao público feminino, com o objetivo de desenvolver a performance da atleta mulher e aumentar o número de gestoras no esporte.

Esse será um dos temas principais da COB Expo, que acontece entre os dias 25 e 29 de setembro. A feira terá a presença de grandes mulheres do esporte e do mundo corporativo brasileiro, como Anis Gloss - gerente de marketing Mormaii, Denise Mello - head de estratégia, branding e comunicação da Medley, e Mariana Miné - CEO da Confederação Brasileira de Rugby.

"Estamos caminhando, mas sabemos que ainda há diferença salarial tanto entre atletas mulheres quanto na gestão. É muito complicado, mas eu acho que a igualdade nesse sentido ainda vai acontecer gradativamente", comentou Janeth.

VEJA OS CURSOS COB EXPO VOLTADOS À PRESENÇA DA MULHER NO ESPORTE:

- Performance da Atleta Mulher

- Mulheres no Esporte 360

- Manda Brasa, Brasil (palestrantes: Poliana Okimoto, Janeth, Jaqueline Silva e Natália Falavigna)

- Paris 2024 - os Jogos da equidade

- Desenvolvimento de treinadores e treinadoras

SOBRE A COB EXPO

Quando: 25 a 29 de setembro.

Onde: Pro Magno - Centro de eventos em São Paulo (Av. Profa. Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP, 02518-000).

Cursos: A partir de R$ 129,00.

Contatos: contato@cobexpo.com.br - (11) 3173-1500 e (11) 95494-1141.