RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) "Payet, Payet, Payet, Payet, ê, ê, ê, ê, ôôô". Foi sob a paródia da música "Prefixo de Verão" ?composta por Beto Silva e eternizada há mais de 30 anos pela Banda Mel- que o astro francês desembarcou no Rio de Janeiro ontem (16) nos braços dos mais de cinco mil torcedores do Vasco presentes ao aeroporto do Galeão.

A versão de versos simples promete embalar a passagem do meia, que chega ao time cruzmaltino com status de estrela na duríssima missão de tentar livrar a equipe do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Muito tocada até hoje e vista como um dos hinos do Carnaval baiano, a música explodiu mais precisamente na folia de Salvador de 1991 na voz de Robson Moraes, vocalista da Banda Mel na época.

Hoje em carreira solo, o músico se surpreendeu ao saber que a torcida do Vasco havia adotado a canção para homenagear o francês.

"Muito bacana e gratificante. A música está sempre atrelada à alegria. No fundo, acredito que foi composta para isso. É muito legal ver multidões cantando uma canção nossa, sobretudo nesse estilo, que traz alegria para o povo. Tomara que traga sorte também para o Vasco", disse Robson Moraes, que é torcedor do Vitória, ao UOL:

"Eu não sou vascaíno, sou rubro-negro baiano, mas não tenho rixa com nenhuma equipe. Esporte não é guerra. Infelizmente hoje há muita briga que tem afastado os torcedores dos estádios", acrescentou.

MÚSICA ORIGINAL É UM CHAMAMENTO INDÍGENA

De acordo com Robson Moraes, o grito original da música "Prefixo de Verão" é um chamamento indígena. Ao menos era isso que alegava o compositor Beto Silva, que faleceu em 2012.

"Esse 'aê, aê', é um chamamento índigena, segundo o compositor Beto Silva. Ou seja, há também uma questão espiritual na mensagem dele", disse Robson Moraes.

PAYET AINDA NÃO TEM DATA PARA ESTREAR

Apesar da grande recepção que teve, Payet ainda não tem uma data precisa para estrear. Além de toda a burocracia em termos de documentação, o meia francês ainda necessita passar por um processo de recondicionamento físico, já que sua última partida foi em 14 de maio, pelo Olympique de Marseille (FRA). Uma estimativa preliminar aponta para o duelo contra o Bahia, dia 3 de setembro, em Salvador (BA).