BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Pleiteando o Ministério dos Esportes no governo Lula (PT), o Republicanos teve cinco dos últimos seis secretários da área do estado de São Paulo, período que coincide com a precarização do Complexo do Ibirapuera ?tradicional berço olímpico brasileiro, mas que não recebe atletas desde antes da pandemia.

O partido chegou à pasta com Geraldo Alckmin, em 2015, em meio a uma disputa com o ex-camisa 9 da seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno. Desde então, todos os secretários menos um foram indicados pelo partido, filiados a ele, tiveram mandato pela sigla ou, pelo menos, concorreram pela legenda.

É o caso, inclusive, da atual secretária, Helena dos Santos Reis, nomeada pelo atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Policial militar, ela foi candidata a deputada estadual em 2022, mas não se elegeu.

Procurada, a Secretaria de Esportes de São Paulo afirmou que a atual secretária "se cercou de esportistas e especialistas da área a fim de proporcionar uma gestão eficiente e participativa", mas que não comenta os nomes anteriores.

A reportagem procurou o atual governo de São Paulo e o Republicanos, mas não teve resposta até a publicação deste texto.

O Complexo do Ibirapuera já abrigou o Centro de Excelência Esportiva (antigo Projeto Futuro) e foi casa de medalhistas olímpicos como Maurren Maggi (ouro no salto em distância) e os judocas Tiago Camilo (prata e bronze), Felipe Kitadai (bronze), Rafael Silva (dois bronzes) e Henrique Guimarães (bronze).

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a situação chegou ao ponto de, em 2021 e durante a gestão de João Doria (PSDB), o espaço apresentar diversos problemas de infraestrutura.

O então secretário de Esporte era Aildo Rodrigues Ferreira, que chefiou a pasta durante quase todo o governo Doria. Ele foi candidato a deputado estadual pelo Republicanos em 2022 e 2018 ?quando a sigla era chamada de PRB.

O ex-governador tentou privatizar o ginásio e, para isso, chegou a fazer uma manobra no Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, um órgão estadual) ?mas o plano foi barrado pela Justiça e não houve aval do Iphan. O proposta previa a transformação do Ginásio do Ibirapuera em um shopping.

Em 2021, a reportagem visitou o local e registrou o estádio de atletismo com a pista em péssimas condições e o gramado também ruim. A parede da piscina de saltos havia caído para dentro da água e sido deixada lá, enquanto os relatos davam conta de que o sistema de aquecimento estava quebrado.

"O complexo não recebe atletas desde 2020 por não contar com condições estruturais e sanitárias para tal. A Secretaria de Estado de Esportes estuda junto ao instituto [Iphan, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional] um plano de recuperação do complexo, uma vez que o recebeu com a maioria dos equipamentos interditados", respondeu a secretaria de esporte paulista sobre este tema.

O Republicanos entrou na secretaria do Esporte de São Paulo no terceiro governo de Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente de Lula.

Na ocasião, Alckmin escolheu Jean Madeira da Silva, em vez do ex-atacante Ronaldo Fenômeno, como forma de atender o PRB, antiga sigla do Republicanos.

Em 2014, Ronaldo apoiou o tucano na corrida contra Dilma Rousseff (PT) para a Presidência da República. O hoje dono do Cruzeiro também chegou a participar de manifestações pró-impeachment da petista com uma camisa que dizia "a culpa não é minha, eu votei no Aécio".

Jean Madeira assume Secretaria foi indicado por Marcos Pereira, presidente do partido, que também indicou seu sucessor, Paulo Gustavo Maiurino ?que assumiu a pasta no meio de 2016. Depois dele, Carlos Renato Cardoso Pires de Camargo chefiou o setor ?ele era filiado ao partido.

Na sequência, veio Aildo, que deixou a pasta em 2022, quando o ex-governador se licenciou do cargo para lançar sua frustrada pré-candidatura à Presidência.

O então novo governador Rodrigo Garcia nomeou Thiago Milhim, do Podemos, para a função ?atualmente, ele é secretário de esporte amador do Ministério do Esporte de Lula.

Agora, os planos de privatizar o complexo, desejo das gestões do PSDB e que se mantém na gestão Republicanos, com Tarcísio, travam no Iphan, onde corre o processo de tombamento do Ginásio do Ibirapuera.

O instituto já concedeu a proteção prévia ao ginásio, o que impede que sejam feitas obras em sua estrutura até que a análise do caso termine, e integrantes do órgão acreditam que o tombamento será feito.