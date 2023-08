SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRES) - A CBF entendeu como correta a anulação do gol de Vidal, do Athletico-PR, no jogo contra o América-MG por conta de um toque na mão anterior ao chute. As imagens do VAR da confederação mostram um toque nos dedos do meia chileno antes da conclusão.

O Athletico-PR reclamou bastante da anulação do gol. Em sua rede social, o clube chamou de invalidação por "toque fantasma" e criticou o árbitro Artur Gomes Rabelo.

O VAR da CBF mostra que o árbitro inicialmente não viu o toque. Mas foi chamado por Rodrigo Guarizo, do VAR, para analisar um toque. "Ele tem um contato com a bola. Oh, a bola. Ele tem que ver. Tem que vim ver", diz Guarizo, afirmando que recomendava a revisão por mão de imediatez.

Quando Artur chega para analisar o lance no VAR, Guarizo reforça com ele: "Você vai ter que olhar os dedos dele, tá? É bem sutil. Toca nos dedos dele o movimento, ok?".

De fato, a imagem mostra um toque de leve dos dedos de Vidal na bola. Seus dedos mudam de direção. Então, Artur Gomes Rabelo anula o gol.

Pela regra 12 do futebol, deve ser invalidado o gol por mão logo anterior ao jogador marcar um gol. Essa é a explicação dada pela CBF para referendar a decisão de Artur Gomes Rabelo.