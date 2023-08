SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos reavalia a contratação do meia Alan Soñora. O jogador dos Estados Unidos está livre no mercado.

O Santos pensa em fazer nova proposta por Soñora nos próximos dias. A reportagem apurou que o jogador quer reforçar o time alvinegro.

O Santos fez uma proposta no mês passado, mas voltou atrás por causa do veto do ex-técnico Paulo Turra.

Novo treinador, Diego Aguirre avalia Soñora. Se o comandante uruguaio aprovar, o Peixe irá atrás novamente.

Soñora tem 24 anos e rescindiu o contrato com o Juárez, do México. Ele tem outras sondagens, porém, está animado em atuar no Brasil.

O Santos já contratou João Basso, Dodô, Tomás Rincón, Jean Lucas, Nonato e Furch. O Santos tenta Roberto Pereyra, Alexis Sánchez e Alfredo Morelos.