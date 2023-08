PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional vive um dilema entre o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Já assustado pela proximidade da zona de rebaixamento e em fase ruim na competição, o time gaúcho está nas quartas de final do torneio continental e precisa decidir se dará ou não prioridade total a ele.

Sem vencer há sete jogos no Brasileiro, o Inter está em 13º, somente seis pontos distante da zona de rebaixamento.

Neste sábado, o Colorado recebe o Fortaleza no Beira-Rio pela 20ª rodada da competição.

Ao mesmo tempo que precisa de recuperação, já na terça-feira a equipe gaúcha vai encarar a altitude de La Paz e enfrentar o Bolívar, em duelo de ida das quartas de final da Libertadores.

Considerada prioridade pela chance de romper o jejum de títulos, a Copa pode significar poupar o elenco, mas a campanha no Brasileiro demanda cuidados.

Se for derrotado, dependendo de resultados paralelos, o Inter pode ficar a três prontos do primeiro time na linha de queda.

Entre os duelos de ida e volta contra o Bolívar, o adversário será o Flamengo, no Rio de Janeiro, uma partida considerada bem mais complicada de vencer.

O técnico Eduardo Coudet admitiu que pode preservar alguns jogadores, mas ressaltou o desejo de vencer a primeira pelo Colorado no Brasileiro. Até agora ele só ganhou uma partida no comando do time na atual passagem, a da classificação contra o River Plate.

Jogamos várias partidas e eu ainda não ganhei [no Brasileiro]. Isso me preocupa. Sabemos que o mais importante é a Libertadores, mas também quero ganhar no Brasileirão. Temos a obrigação de ganhar em casa. Vamos nos preparar da melhor maneira, levando em conta os dois jogos

Eduardo Coudet, técnico do Inter