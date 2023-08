SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Sergio Rico, do PSG, deixou, na manhã desta sexta-feira (18), o hospital onde estava internado desde maio após sofrer um acidente na Espanha. Ele falou pela primeira vez sobre o acontecido.

"Dizem que o cérebro é inteligente e apaga esses tipos de eventos. Pareceu um sonho, acordei aqui no hospital e graças a Deus saí e me sinto muito emocionado e muito feliz. Agradeço à minha esposa, à minha família, a todos que passaram por aqui... A Alba [esposa] passou 20 horas por dia comigo. Sou muito grato e sem o apoio deles não teria sido possível", afirmou o goleiro.

O QUE MAIS ELE DISSE?

Meses de calma: "Sinto-me muito bem, apesar do aneurisma não estar completamente controlado . Devemos manter mais alguns meses de tranquilidade, calma e continuar a recuperação em casa, graças a Deus, depois de tanto tempo".

Agradecimentos: "Gostaria de deixar algumas palavras de agradecimento pelo respeito que vocês demonstraram com minha família, especialmente com minha esposa, o mundo do futebol, porque tanto o PSG quanto o Sevilla, companheiros e jogadores estiveram lá me enviando mensagens de apoio... Todas aquelas pessoas que dedicaram um minuto para me enviar uma mensagem".

SERGIO RICO DEIXA O HOSPITAL

O goleiro do PSG estava internado no Hospital Virgen del Rocío, na Espanha, desde o dia 28 de maio. Ele deu entrada no local em estado grave após sofrer um acidente enquanto andava a cavalo. Ele teria caído do animal e, em seguida, pisado na região entre o pescoço e a cabeça.

A TV "Antena 3" afirmou que Sergio Rico sofreu o acidente quando o barulho de um caminhão de lixo irritou o cavalo no qual o goleiro estava montado, causando a queda e, em seguida, a lesão.

Um relatório divulgado no dia 28 de junho diz que não é possível afirmar se o goleiro realmente estava em um cavalo quando sofreu o acidente. As testemunhas chegaram ao local quando ele já estava caído no chão.

Um boletim médico divulgado no dia 12 de junho disse que caso a lesão tivesse sido meio centímetro mais profunda, o goleiro do PSG teria morrido. De acordo com o programa "Ya es Meiodía", da TV Telecinco, Sergio Rico perdeu 23 quilos.

Recentemente, ele teve que passar por uma nova cirurgia por conta de um aneurisma que foi descoberto. A operação foi bem-sucedida.