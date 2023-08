SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após se despedir dos jogadores do PSG nesta quinta (17), Neymar viajou nesta sexta-feira (18) para a Arábia Saudita.

Em fotos publicadas nas redes sociais, o Al Hilal mostrou Neymar no aeroporto e já dentro do avião que o levará para a Arábia Saudita.

A tendência é que Neymar chegue ao país no começo da tarde desta sexta-feira.

O Al-Hilal prepara uma grande festa para apresentar o brasileiro à torcida neste sábado(19), antes do jogo contra o Al-Fayha, pela 2ª rodada do Campeonato Saudita.

O jogo, inclusive, foi transferido para o Estádio Rei Fahd, que tem capacidade para 68 mil pessoas.

A estreia de Neymar, no entanto, ainda não tem data marcada. O brasileiro se recuperou recentemente de uma lesão no tornozelo.

NEYMAR NA ARÁBIA SAUDITA

O jogador assinou um contrato de dois anos com o Al Hilal. O clube também conta com os brasileiros Michael e Malcom no elenco e é treinado pelo português Jorge Jesus.

Os sauditas pagaram ao PSG cerca de 90 milhões de euros (R$ 482 milhões) para ter o atacante de 31 anos em definitivo.

O acerto com Neymar gira em torno de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 536 milhões) por temporada. Isso representa, em média, um salário mensal de R$ 44 milhões ?excluindo quantias que podem ser embolsadas por patrocínio e acordos comerciais.