SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras precisa mais do que quadruplicar a melhora que apresentou no segundo turno do Brasileiro do ano passado se quiser repetir a campanha do título nacional de 2022.

O time alviverde visita o Cuiabá neste sábado (19), na Arena Pantanal, às 18h30 (de Brasília), pela 20ª rodada da competição.

O clube do Allianz Parque conquistou 39 pontos no primeiro turno da última temporada e alcançou três pontos a mais na segunda metade do torneio. O time terminou com 81 pontos e o título do Brasileiro.

Neste ano, o Palmeiras somou 34 pontos nos primeiros 19 jogos e precisaria de 47 no segundo turno para repetir o desempenho de 2022. Isso significa conquistar 13 pontos a mais na segunda metade do torneio, mais de quatro vezes mais do que a melhora apresentada no ano anterior.

Para conquistar 47 pontos no segundo turno, o clube alviverde não poderia perder mais do que três jogos. Atualmente, o time registra três derrotas, para Bahia, Botafogo e Fluminense.

O Palmeiras também deixou pontos pelo caminho em sete empates. Red Bull Bragantino e Flamengo conseguiram a igualdade dentro do Allianz, enquanto Vasco, Santos, Athletico-PR, Atlético Mineiro e Internacional receberam o Verdão e saíram de campo com o empate.

APROVEITAMENTO CONTRA G8 CAI

O time de Abel Ferreira viu seu desempenho contra o chamado G8 cair em relação ao ano passado. O grupo foi definido pelo português em seu livro, "Cabeça fria, coração quente", e conta com: São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo, Fluminense, Atlético-MG, Internacional e Grêmio.

No ano passado, quando o Grêmio estava na Série B, o aproveitamento contra o então G7 foi de 71,4% no primeiro turno. O time conquistou 15 dos 21 pontos possíveis contra os adversários.

Já neste ano, com o Grêmio de volta, o Palmeiras teve somente 54,1% de aproveitamento diante do G8 no primeiro turno. Foram apenas 13 pontos conquistados em 24 possíveis.

ESCALAÇÕES

O técnico Abel Ferreira terá que superar uma lista extensa de desfalques para a partida deste sábado. Gustavo Gómez e Vanderlan cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Luís Guilherme, Gabriel Menino e Dudu tratam lesões.

Abel também pode optar alguns jogadores que vem de longa sequência de partidas, mirando o confronto com o Deportivo Pereira, na quarta-feira (23), pelas quartas de final da Libertadores.

Uma possível escalação inicial do Palmeiras tem: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Artur, Rony (Endrick) e López.

Já o Cuiabá, por sua vez, deve ser escalado pelo técnico António de Oliveira com: Walter; Matheus Alexandre (Allyson), Marllon, Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Ceppelini; Jonathan Cafu, Clayson e Deyverson.

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Horário: Às 18h30 (de Brasília) deste sábado (19)

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa/PB)

Transmissão: Premiere