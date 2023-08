SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar desembarcou na Arábia Saudita, nesta sexta-feira (18), para se apresentar ao seu novo clube, o Al-Hilal.

Neymar, do aeroporto, informou que já está na Arábia Saudita. O vídeo foi postado no perfil oficial do Al-Hilal.

O clube enalteceu a chegada do atacante e chamou o brasileiro de "mágico".

O brasileiro foi recepcionado com flores e encontrou muitos jornalistas à sua espera.

Ele vestia uma roupa branca e um cachecol azul do novo clube, além de um crucifixo com brilhantes.