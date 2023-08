SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid bateu o Almería, de virada, e chegou a duas vitórias em dois jogos no Campeonato Espanhol. O placar de 3 a 1 foi construído com dois de Bellingham e um bonito gol de Vinicius Júnior. Arribas foi quem abriu o placar.

Com o resultado, o Real empata na liderança com o Valencia. O Almería perdeu as duas e ainda não pontuou.

Na próxima rodada, o Real Madrid visita o Celta, e o Almería enfrenta o Cadiz também fora de casa.

O JOGO

Gols logo de cara. Em casa, o Almería começou ligado e logo no primeiro ataque abriu o placar, e com "lei do ex". Arribas, que é cria do Real Madrid, fez 1 a 0. Aos poucos, o time de Carlo Ancelotti equilibrou as ações e não demorou a empatar, em lance que Bellingham mostrou oportunismo.

Virada e brilho brasileiro. O segundo tempo começou em um ritmo mais lento, mas o Real Madrid logo conseguiu a virada. Bellingham apareceu bem para desviar e fazer o segundo dele no jogo. Pouco depois, o inglês tocou para Vinicius Júnior na entrada da área, e o brasileiro, com um bonito toque, ampliou a vantagem. Nos minutos finais, Kross chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado após arbitragem ver falta no início do lande em análise no VAR.

LANCES IMPORTANTES

1x0 - Aos 2 minutos do 1ºT, o Almería saiu em contra-ataque, Robertone cruzou e Arribas, sozinho, cabeceou para abrir o placar.

1x1 - Aos 18 minutos do 1ºT, Valverde cabeceou, a bola bateu em Bellingham, na zaga e voltou nos pés do meia, que empatou o duelo.

Defesa - Aos 33 minutos do 1ºT, Baba chutou de fora da área e Lunin teve de buscar no canto direito para fazer a defesa.

Anulado - Aos 49 minutos do 1ºT, o Real Madrid balançou a rede com Kross, mas o gol foi anulado após análise do VAR. O árbitro viu falta de Carvajal em Akieme no começo do lance.

1x2 - Aos 14 minutos do 2ºT, o Real Madrid trocou passes na intermediária e Fran García levantou. Bellingham surgiu entre os marcadores e desviou de costas, contando com uma saida atabalhoada do goleiro para fazer o segundo.

1x3 - Aos 27 minutos do 2ºT, Bellingham acionou Vini Jr. na área. O brasileiro domina e bate por cima do goleiro Maximiano, marcando um bonito gol.

Quase - Aos 43 minutos do 2º T, Modric lança Carvajal na área. O lateral finaliza de primeira e Maximiano consegue fazer a defesa.