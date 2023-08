RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro David Luiz não jogará contra o Coritiba neste domingo (20), no Couto Pereira, às 16h. Segundo o clube, o jogador segue em tratamento para uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

Inicialmente, o Flamengo informou que o jogador tinha somente um desconforto muscular.

Ele ficou fora das partidas contra o São Paulo (Brasileirão) e Grêmio (Copa do Brasil).

É provável que a zaga titular do time seja Léo Pereira e Fabrício Bruno.

O Flamengo tem uma vitória nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, além de uma derrota e três empates.

O Rubro-Negro vem de empate em 1 a 1 contra o São Paulo na 19ª rodada do Brasileirão, e venceu o Grêmio por 1 a 0 no meio de semana, pela Copa do Brasil.

Os cariocas somam 32 pontos, 18 a mais que o rival deste domingo.