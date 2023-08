SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A meio-campista espanhola Aitana Bonmati foi eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo 2023. A jogadora foi peça fundamental da seleção na campanha que culminou no primeiro título mundial.

A Espanha dominou as premiações individuais do Mundial, com dois troféus.

A atacante Salma Paralluelo foi eleita a melhor jovem da Copa feminina 2023. Ela brilhou no mata-mata e, na final, "barrou" a melhor do mundo Alexia Putellas.

Mary Earps, da Inglaterra, foi a luva de ouro. A goleira brilhou especialmente na final, pegando até pênalti de Hermoso no segundo tempo.

Hinata Miyazawa, do Japão, foi a artilheira da competição, com cinco gols. A seleção japonesa caiu nas quartas de final, contra a Suécia.