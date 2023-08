SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Atlético-MG e chegou a sete pontos nos últimos três jogos, o que representa quase 44% dos pontos conquistados em todo o Campeonato Brasileiro.

No jogo contra o rival mineiro a torcida voltou às arquibancadas e deu show no Maracanã. Esse pode ser um reforço na luta contra o rebaixamento, mas ainda há passos judiciais para a liberação definitiva do público em São Januário.

O QUE ACONTECEU

O Vasco bateu o Atlético-MG por 1 a 0 e chegou a 16 pontos, ganhando uma posição na tabela, mas ainda na zona da degola.

Nas últimas três rodadas, o time cruzmaltino bateu o Grêmio e o Atlético-MG, em casa, e empatou com o Red Bull Bragantino fora.

Neste recorte, o aproveitamento é de 77.8%, com três gols marcados, um sofrido e 12 grandes chances, segundo dado do Sofascore.

"Todos querem jogar e assumir a responsabilidade. Isso que está levando o time adiante, todos querem colocar a cara nesse momento. O resultado é a consequência do trabalho e não é da noite para o dia. É com muito trabalho e esse grupo gosta de trabalhar", disse Emiliano Diaz, filho e auxiliar do técnico Ramón Díaz.

APOIO DA TORCIDA

Após o triunfo sobre o Atlético-MG, Emiliano enalteceu a liga que houve entre campo e arquibancada.

Foi a primeira vez que os membros da comissão técnica e alguns reforços tiveram esse contato, uma vez que o Vasco teve de cumprir pena imposta pelo STJD após confusão na derrota para o Goiás, em São Januário.

"Nós viemos para cá por isso [pela torcida]. Primeira vez que nos encontramos aqui, falei para Ramón que queríamos experimentar a torcida do Vasco, em São Januário, mas agora nós pudemos jogar aqui no Maracanã e ficamos muito felizes. Foi uma festa. A torcida entende que é pelo grupo de jogadores que estão dando a vida, não só em cada partida, mas nos treinos", disse.

"A virada começou nos treinos, na competitividade entre eles. Muito agradecido pelas pessoas, por estar em um estádio histórico. Foi maravilhoso, uma experiência única com a torcida e com os jogadores", completou.

A equipe da Colina, agora, tem dois confrontos longe do Rio, contra o Palmeiras e diante do Bahia.

O retorno para casa está marcado para a 23ª rodada, contra o Fluminense. O clássico está marcado para São Januário.

O clube ainda busca diálogo para voltar a receber torcida na Colina. O estádio está interditado para tal fim devido a uma decisão judicial.

A diretoria vem conversando com o MPRJ e órgãos responsáveis em busca de um acordo para a liberação.