SÃO PAULO, SP, E ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Dudu não está 100%, mas viaja nesta segunda-feira (21) com o elenco do Palmeiras para o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Para ter o 'camisa 7' na Libertadores, Abel Ferreira não o tem escalado no Brasileirão. O técnico terá força máxima à disposição contra o Deportivo Pereira, na quarta (23), às 21h30, na Colômbia.

O QUE ACONTECEU

Abel repete antes do jogo com o Deportivo Pereira a estratégia que utilizou com Dudu às vésperas do confronto com o Atlético-MG, nas oitavas de final da Libertadores. O atacante se recupera de lesão na panturrilha direita.

Dudu jogou as duas partidas contra o Atlético-MG, nos dias 2 e 9 deste mês, mas tem sido poupado no Brasileirão. O último jogo dele no campeonato foi contra o Flamengo, há mais de um mês, no dia 8 de julho. Ele inclusive marcou o gol do Palmeiras no empate por 1 a 1 no Allianz Parque.

Dudu está longe dos 100% e vem atuando com limitações, mas treinou ontem na Academia de Futebol e estará à disposição de Abel. O camisa 7 participou de parte da atividade integrado ao restante do elenco, com movimentações em campo reduzido.

Assim como Dudu, Gabriel Menino também foi poupado no Brasileirão, treinou e viaja hoje com a delegação do Palmeiras. O volante se recupera de dores na coxa direita.

O capitão Gustavo Gómez e o lateral esquerdo Vanderlan, que estavam suspensos contra o Cuiabá, também voltam a ficar disponíveis na Libertadores.

ABEL FERREIRA DESPISTA SOBRE DUDU E ELOGIA DEPORTIVO PEREIRA

Perguntado se Dudu voltará a ser titular na quarta, Abel despistou. Ele aproveitou para elogiar o Deportivo Pereira, visto como zebra no confronto por ser estreante na Libertadores. O português enxerga um time "competitivo e organizado".

O Palmeiras joga sempre com força máxima. É um dia de cada vez em relação ao Dudu, não sei, não posso dizer nada nesse momento. É um grande jogador, tem uma grande história no clube, nos ajuda sempre que pode e quer sempre estar disponível. Abel Ferreira

Vamos enfrentar um adversário muito competitivo, muito organizado, já percebemos as dificuldades que vamos encontrar. Se estão nessa competição, nesta eliminatória, é porque têm qualidade. Eles têm tantas possibilidades de passar como nós, mas nós traçamos nossos objetivos no início do ano, não é novidade para ninguém. Abel Ferreira