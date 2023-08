SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, não se incomodou com as críticas após ter dado um beijo na meio-campista Jenni Hermoso.

O dirigente disse que foi apenas um "momento de carinho" depois da conquista da Copa do Mundo feminina. A declaração foi dada à Rádio Marca.

Rubiales também falou que o foco deve estar voltado ao título, e não ao episódio pós-jogo.

"O beijo com Jenni? Há idiotas por toda parte. Quando duas pessoas têm um momento de carinho sem importância, não podemos dar ouvidos a idiotices. Somos campeões e fico com isso", disse Rubiales.

MÃE DE HERMOSO MINIMIZA CASO

Em entrevista à emissora "TVE", da Espanha, Marisol Fuentes, mãe de Jenni Hermoso, minimizou o acontecido e disse que "o que importa é que são campeãs do mundo".

"O importante é que são campeãs do mundo. O resto não tem importância. Temos que ver que são campeãs do mundo. Não temos que entrar nessas coisas e nada mais. Foi um gesto mútuo, totalmente espontâneo pela alegria imensa que é ganhar uma Copa do Mundo. O presidente e eu temos uma ótima relação, o comportamento dele com todos nós tem sido excelente e foi um gesto natural de carinho e gratidão. Um gesto de amizade e gratidão não pode ser anulado, ganhamos uma Copa do Mundo e não vamos nos desviar do que é importante", disse.

REPERCUSSÃO DO CASO

O episódio aconteceu durante a entrega de medalhas para as jogadoras espanholas. Rubiales abraçou Jenni Hermoso, segurou seu rosto e a beijou.

Nas redes sociais, a meio-campista disse que "não gostou" da atitude, mas depois amenizou a situação.

Em depoimento à RFEF, Jenni afirmou que tem uma "ótima relação" com Rubiales. A atleta ainda minimizou o gesto do presidente como algo "natural de amizade, carinho e gratidão".