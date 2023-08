SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Joana Sanz, ex-esposa de Daniel Alves, disse que segue recebendo ameaça de brasileiros nas redes sociais.

A modelo relatou que um usuário, identificado como Amarildo Siqueira da Silva, vem ameaçando-a há meses. Joana já havia falado sobre ele em julho deste ano.

Amarildo enviou uma mensagem à amiga de Joana falando que está de olho nos passos dela.

"Fala com sua amiga Joana Sanz para ela curtir muito, porque já já ela vai sumir e ninguém vai achar ela mais", escreveu ele.

Joana desabafou dizendo que teme pela vida e por sua segurança. A ex de Daniel Alves ainda completou falando que investigou o usuário e seus registros incluem posse de arma e violência doméstica.

"Sinto medo. Essa pessoa vem me ameaçando há meses. Eu o bloqueei, mas continua mandando mensagens aos meus amigos? Eu o investiguei e ele tem acusações no Brasil por posse de armas, violência doméstica e outros crimes? Para começar, não entendo por que tenho de receber ameaças ou insultos, ou por que teria feito algo a alguém. Além do que recebo, tenho que lidar com isso também. Essa pessoa vai longe, já que aquela foto estou jantando em Tenerife. Temo pela minha segurança. Basta", escreveu Sanz, em seu Instagram.