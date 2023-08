SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Santos, Diego Aguirre descartou a possibilidade de Alexis Sánchez reforçar a equipe na sequência da temporada.

O comandante falou brevemente sobre as especulações da contratação do jogador. A declaração foi dada após a vitória sobre o Grêmio por 2 a 1 no Brasileião.

O atacante está livre no mercado desde que deixou o Olympique de Marselha.

Ele poderia ser contratado por clubes brasileiros mesmo depois do fechamento da janela de transferências.

O Santos definiu como prioridade desde o início da atual janela, a contratação de um atacante de lado de campo.

Na janela, o time ainda chegou a negociar a vinda de François Kamano, de 27 anos, atacante da seleção de Guiné.

Os brasileiros, porém, tiveram concorrência do futebol da Arábia Saudita, e o jogador acabou acertando com o Abha Club.