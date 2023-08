SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alison dos Santos, o Piu, está na final dos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo. O brasileiro, atual campeão, vai em busca do bicampeonato na quarta-feira (23) em Budapeste, em uma prova que promete ter cinco atletas brigando diretamente pelo pódio. A final está marcada para as 16h50 pelo horário de Brasília.

Nesta segunda-feira (21), na semifinal, Piu correu a segunda bateria semifinal lado a lado com o norte-americano Rai Benjamin, que venceu a série, ainda que nenhum dos dois tenha dado seu máximo nos metros finais. Benjamin fez a marca de 47s24, enquanto o brasileiro completou em 47s38, seu melhor na temporada.

Na terceira bateria, o norueguês Karsten Warholm, recordista mundial, fez o melhor tempo do dia: 47s09. O jamaicano Roshawn Clarke estabeleceu novo recorde mundial júnior, 47s34, e chegou em segundo, seguido de perto do norte-americano Trevor Bassitt, que registrou o mesmo tempo de Piu, 47s38, seu novo recorde pessoal.

Isso significa que, se entre 2021 e 2022, Warholm, Piu e Benjamin estavam muito à frente de toda a concorrência, agora em 2023 há ao menos mais dois ateltas (Clarke e Bassitt) se aproximando. Além deles, Kyron McMaster, terceiro do ranking mundial, atleta das Ilhas Virgens Britâncias, também sonha com o pódio.