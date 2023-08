SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hércules Júnior, empresário de Rony, disse que o atacante do Palmeiras recebeu sondagens de clubes sauditas.

Hércules falou que Rony é alvo de quatro equipes da Arábia Saudita, mas não revelou quais. A informação foi dada em entrevista à Rádio Liberal FM.

"A visibilidade na vida do Rony reflete na vida de todos. Eu não posso abrir mais coisas, pois devo muito ao Palmeiras. O que eu posso dizer é que o Rony tem propostas, não só uma, mas mais de quatro [clubes] da Arábia Saudita, que querem o Rony. Não posso falar mais", disse o empresário.

PALMEIRAS NÃO DEVE NEGOCIAR

Apesar do interesse, o Palmeiras deve manter Rony no elenco. O atleta é titular e peça de confiança do técnico Abel Ferreira.

O atacante já teve seu nome ligado ao futebol saudita no fim do ano passado. Ele tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2025.

Nesta temporada, Rony tem 41 partidas disputadas e 12 gols marcados, além de seis assistências.

