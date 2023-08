RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Diálogo reaberto e mais leveza. É desta maneira que o clube associativo tem enxergado a atual relação com a SAF do Vasco depois que o ex-CEO indicado pela 777 Partners, Luiz Mello, foi desligado do cargo.

Luiz Mello foi desligado há cerca de um mês, no dia 25 de julho, após muitas críticas internas e da torcida.

O profissional era visto como uma pessoa de difícil diálogo e possuía rusgas com diretores e ex-diretores do clube, além de ter uma forte resistência de muitos funcionários.

Internamente, há um entendimento de que suas mexidas pioraram alguns dos setores que iam bem antes da 777, como Marketing e Comercial.

Em seu lugar a 777 Partners colocou ?a princípio de maneira provisória? Lúcio Barbosa, que ocupava o cargo de diretor financeiro. Antes de ir para o Vasco, ele era diretor da gigante norte-americana "Apple".

A reportagem esteve presente na apresentação do meia francês e conversou com ao menos três diretores, que confirmaram a melhora no ambiente entre associação e SAF.

No evento, inclusive, além de Lúcio Barbosa e Paulo Bracks - representando a SAF - marcaram presença o presidente da associação, Jorge Salgado, o 1º vice-geral, Carlos Roberto Osório, além de outros atores políticos importantes do clube associativo.

PAULO BRACKS: 'O VASCO ESTÁ UNIDO'

Antes de apresentar Payet, o diretor de futebol do Vasco, Paulo Bracks, fez questão de falar ao microfone que o Vasco estava "unido".

"O Vasco é um só. E eu vejo nesta sala que o Vasco está unido. E só com essa união que o Vasco voltará para onde merece. Fico feliz de constatar a união do Vasco nesta sala", disse na ocasião, sem citar nomes.

Internamente, há quem diga que a relação entre Paulo Bracks e Luiz Mello também não era das melhores, principalmente pelo fato do ex-CEO brecar muitos dos pedidos de investimento do diretor. Publicamente, porém, a dupla sempre negou os desentendimentos.

Segundo a 777 Partners, Luiz Mello ainda faz parte da holding, mas agora exerce outras funções internas na companhia que não possuem qualquer tipo de ligação com a SAF do Vasco.

BARBOSA NÃO QUER PERMANECER

Além de ser mais acessível e aberto a contar com a ajuda e opinião da associação em alguns momentos, Lúcio Barbosa também tem agradado por ser vascaíno de origem e frequentador de São Januário.

Havia um incômodo pelo fato de Luiz Mello ser torcedor do Flamengo antes de assumir o cargo de CEO da SAF do Vasco. O profissional, inclusive, ainda possuía seu título de sócio-proprietário do Rubro-Negro ativo, algo que virou até motivo de denúncias internas por estar, supostamente, infringindo as regras da Sociedade Anônima de Futebol implementada no time cruzmaltino.

Apesar de agradar num primeiro momento, Lúcio Barbosa tem dito aos mais próximos que não pretende permanecer no cargo de CEO de forma definitiva. A 777 Partners, porém, ainda não definiu o nome de outra pessoa para o posto.