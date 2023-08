SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo inaugurou na partida contra o Corinthians, válida pela semifinal da Copa do Brasil, o novo anel de LED do Morumbi. O clube projeta monetizar a novidade como uma propriedade comercial.

O time paulista inaugurou o que alega ser o maior anel de LED em estádios da América Latina. A peça fica ao redor do anel intermediário do Morumbi.

O painel de LED faz parte de uma série de modernizações pensadas para o estádio. O clube já tinha implantado painéis em áreas de imprensa e em outras áreas do estádio.

A peça levou três meses para ser completamente instalada no estádio. O clube poderia ter estreado o painel diante do Bahia, no fim do mês passado, mas descartou a possibilidade para maximizar o impacto das luzes, uma vez que o jogo ocorreu 11h; a novidade não estreou diante do San Lorenzo devido ao rígido protocolo da Conmebol.

O painel de LED foi idealizado como forma de aumentar a exposição dos patrocinadores atuais do clube e trazer também possibilidades de obtenção de novas fontes de renda. Ainda não há intenção de instalar um novo painel no anel superior.

O São Paulo afirma não ter tido nenhum custo com o projeto, que foi feito em permuta com empresas parceiras. O clube tricolor pretende realizar shows de luzes e blackouts antes e no intervalo dos jogos, como já foi feito diante do Corinthians.