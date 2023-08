SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, foi denunciado por violência sexual após ter beijado Jenni Hermoso na entrega de medalhas depois do título da Espanha na Copa do Mundo feminina.

Miguel Galán, presidente da Escola Nacional de Treinadores de Futebol (Cenafe) denunciou Rubiales ao Conselho Superior de Esportes (CSD) e pediu que seja aberto um expediente a respeito do caso da RFEF.

Na denúncia, Rubiales é acusado de infringir a Lei 39/2022 do Esporte. Galán define o acontecido como "um ato sexista intolerável no esporte".

Ele também cita o fato de a RFEF ter um protocolo de ação contra violência sexual. O artigo 14 do documento inclui "beijo à força" como um dos atos de "conduta inaceitável que acarretará consequências imediatas".

Agora cabe ao Conselho Superior dos Esportes encaminhar ou não a denúncia para o Tribunal Administrativa do Esporte (TAD), da Espanha.

A denúncia foi divulgada pelo jornal "The Objective", da Espanha.

O CASO

Luis Rubiales fazia parte da cerimônia de entrega de medalhas e da taça da Copa do Mundo às jogadoras da Espanha no último domingo (20).

Após abraçar Jenni Hermoso, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol segurou a jogadora pelo rosto e, em seguida, deu um beijo na boca da atleta.

Nas redes sociais, a meio-campista disse que "não gostou" da atitude, mas depois amenizou a situação.

Em depoimento à RFEF, Jenni afirmou que tem uma "ótima relação" com Rubiales. A atleta ainda minimizou o gesto do presidente como algo "natural de amizade, carinho e gratidão".

Rubiales disse à "Rádio Marca" disse que o beijo foi um gesto de carinho. "O beijo com Jenni? Há idiotas por toda parte. Quando duas pessoas têm um momento de carinho sem importância, não podemos dar ouvidos a idiotices. Somos campeões e fico com isso".

Horas depois, Rubiales pediu desculpas em um vídeo divulgado pela RFEF nas redes sociais. "Houve um fato que tenho de lamentar e é tudo o que se passou entre mim e um jogadora [Jenni Hermoso], com uma relação magnífica entre os dois, assim como com outras, e onde, bom, certamente me equivoquei, tenho que admitir. Foi sem má fé em um momento de máxima efusividade", disse Rubiales.