SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão olímpico, recordista mundial, líder do ranking e principal favorito na prova de Alison 'Piu' dos Santos, o norueguês Karsten Warholm se classificou à final cometendo uma aparente irregularidade. Mas, como ela não apareceu na transmissão oficial, o astro dos 400m com barreiras está confirmado na grande decisão desta quarta-feira (23).

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra Warholm ultrapassando a primeira barreira das semifinais por fora dela, e não por cima, como é exigido. Isso só é permitido se todo o movimento for feito mais alto do que o bordo superior da barreira. O corredor precisa passar o pé mais alto do que a altura da barreira, ainda que por fora dela.

As imagens da transmissão oficial mostraram claramente Warholm passando o pé esquerdo por fora da primeira barreira, mas são inconclusivas sobre ele ter ultrapassado a altura dela.

Há, porém, um vídeo, também gerado pela empresa responsável pelas transmissões, que mostra mais claramente que Warholm não ergueu o pé o suficiente. Ao ultrapassar a barreira, o tornozelo dele está abaixo do bordo da barreira, o que configura uma irregularidade e deveria gerar sua eliminação.

A reportagem apurou, porém, que este vídeo não pôde ser usado por nenhuma das delegações interessadas na eliminação do principal favorito ao título dos 400m com barreiras. É exigência que qualquer alegação seja apresentada em até 30 minutos do fim da prova, com "vídeo ou foto produzida por uma gravação oficial". O vídeo que circula não foi gravado por uma delegação, e não estava disponível dentro do prazo.

As apelações precisam ser feitas em um sistema virtual da World Athletics chamado V-TIC. Na manhã desta terça (22), a entidade emitiu o boletim diário desse sistema, listando as apelações, sem citar a prova dos 400m com barreiras. Logo, nenhuma reclamação foi oficializada, nem mesmo pela Itália, que seria beneficiada diretamente, já que um italiano fez o nono tempo das eliminatórias e entraria na final.

Warholm é uma das estrelas do atletismo mundial e fez, na Olimpíada de Tóquio, uma das maiores exibições da história da modalidade para ganhar a medalha de ouro, com Piu levando o bronze. Ele passou boa parte da temporada de 2022 machucado, só voltou às pistas no Mundial, e não chegou a ameaçar o título do brasileiro. Agora, é ele o grande favorito a mais um ouro, em uma prova tão aguardada que vai fechar o programa de quarta-feira em Budapeste.