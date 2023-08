SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Pablo Maia perdeu os últimos dois treinos do São Paulo no CT da Barra Funda com uma indisposição e não viaja ao Equador para enfrentar a LDU nesta quinta-feira (24).

O QUE ACONTECEU

Pablo Maia deixou o último jogo do time tricolor com apenas oito minutos já sentindo o problema. Ele foi substituído por Luan, que tem chance de ser novamente o escolhido.

A reportagem ouviu que volante tem sentido indisposição estomacal, mal-estar, fraqueza e tem episódios de vômito. O São Paulo optou por deixá-lo no Brasil para que ele se recupere.

O elenco são-paulino viaja para Quito (EQU), em voo fretado, no período da tarde. A equipe de Dorival Jr ainda treina nesta quarta-feira (23) no Centro de Treinamento do Independiente Del Valle.