SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Considerado o maior nome da história do ciclismo mountain bike do Brasil, Henrique Avancini vai deixar de competir profissionalmente a partir deste ano.

Aos 34 anos, o ciclista de Petrópolis anunciou nesta terça-feira (22) que vai se aposentar e, portanto, ele não disputará nem os Jogos Pan-Americanos de Santiago, em outubro, nem as Olimpíadas de Paris, em 2024.

Até o fim do ano, Avancini pretende participar apenas de mais três provas como uma forma de celebrar a carreira vitoriosa que ele tem.

Durante entrevista nesta terça, em São Paulo, o ciclista apresentou um documentário no qual relembra os momentos importantes de sua trajetória e explica as razões pelas quais decidiu se aposentar.

"Em 2020, terminei o ano como o número 1 do mundo e, neste período, eu já estava sentindo algumas coisas mais pesadas", descreveu ele. "A temporada de 2021 começou a ficar ainda mais pesada até chegar o momento em que eu percebi que não estava fazendo as coisas com aquela mesma motivação que sempre tive", disse o ciclista.

Para ele, as competições começaram a representar uma "obrigação" e não lhe traziam mais o prazer que fizeram ele se apaixonar pela modalidade.

"Mesmo sendo líder do ranking, correndo por uma grande equipe, feito meu nome, estabilizado na carreira e vencido eventos de Copa do Mundo. E isso não me trazia tanta motivação, não sentia o porquê de estar fazendo aquilo."

Emocionado, Avancini disse que sua aposentadoria será benéfica para o desenvolvimento do esporte no Brasil, pois ele entende que isso abrirá espaço para outros ciclistas ocuparem a posição de destaque que ele alcançou.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o esportista ficou na 13ª posição no mountain bike cross-country. Foi a melhor colocação já obtida por um brasileiro na modalidade. Neste ano, ele conquistou o Campeonato Mundial na prova de maratona, em Glasgow, na Escócia. Foi a segunda vez que ele ganhou a competição, em que já havia brilhado em 2018.

"As pessoas ainda não conseguem dimensionar o tamanho dessa vitória como eu consigo", disse Avancini sobre o título na Escócia.

O ciclista começou a carreira aos 8 anos de idade e se tornou o único brasileiro a vencer o campeonato nacional em todas as categorias, desde o juvenil até a elite.