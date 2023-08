SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol divulgou a análise do VAR a respeito de um possível pênalti para o Corinthians na partida contra o Estudiantes, disputada na terça (22), na Neo Química Arena, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

No lance em questão, o Corinthians reclamou de um toque de mão do zagueiro Lollo após uma disputa na área com Maycon aos 21 minutos do 1° tempo. O árbitro Jesús Valenzuela mandou o lance seguir em campo. O VAR Ángelo Hermosilla analisou a disputa e concordou com a decisão.

*COMO FOI O DIÁLOGO*

VAR: Possível mão do defensor.

Árbitro: Sim, pega na mão, mas é um situação em que chega [ao jogador do Estudiantes] de maneira imprevista e primeiro parece que pega na perna dele e depois na mão.

VAR: Pega na mão, perfeito.

Árbitro: Sim, pega, mas é uma reação.

VAR: Para mim, é uma ação, vem desviada de uma distância curta. É uma bola surpresa que bate na mão. Há uma ação de reflexo que chega de maneira surpresa à mão dele. Jesús [Valenzuela, árbitro], tudo checado, é o que você relatou.

*CORINTHIANS VENCEU*

Com gol de Gil ainda no primeiro tempo, o Corinthians venceu o Estudiantes, por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

As duas equipes farão o jogo de volta na próxima terça-feira (29), no Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina. Um empate favorece o Timão.

Quem avançar entre Corinthians e Estudiantes enfrentará o vencedor do agregado dos dois confrontos entre América-MG e Fortaleza na semifinal da Sul-Americana.