SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alexandre Gallo, coordenador técnico do Santos, vai à Europa nesta semana para tentar reforços.

Gallo deve viajar nesta quarta (23) ou quinta (24) para a Itália. Antes, apresentará Tomás Rincon no início da tarde desta quarta, no CT Rei Pelé.

O coordenador deve ter uma reunião com o meia Roberto Pereyra na sexta-feira (25).

O argentino tem três representantes, e o Santos ainda não ouviu o "não" de todos como resposta e fará uma nova tentativa após mais de quatro meses de negociação.

Pereyra tem 32 anos e está livre no mercado depois de sair da Udinese (ITA). Ele prioriza a permanência na Europa, mas o Peixe chegou nos valores pedidos e não desiste.

Internamente, Gallo afirmou que pode fazer outras tentativas de contratações na viagem. Os supostos nomes são mantidos em sigilo.

O regulamento da CBF aponta que novos jogadores podem ser inscritos no Campeonato Brasileiro até o dia 25 de agosto, com substituições dentre os inscritos até o dia 15 de setembro. O Santos, porém, entende que pode registrar atletas até 15 de setembro, mesmo que os contratos não estejam no BID até 25 de agosto.

O Santos já contratou o zagueiro João Basso, o lateral-direito Júnior Caiçara, o lateral-esquerdo Dodô, os meio-campistas Tomás Rincón, Jean Lucas e Nonato e o atacante Julio Furch.