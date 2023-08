SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante a partida entre Corinthians e Estudiantes, pela Copa Sul-Americana, um lance gerou polêmica. Na disputa de bola entre Maycon e Lollo, os jogadores da equipe brasileira ficaram reclamando de um toque na mão do zagueiro argentino e pediram pênalti -o que não aconteceu. O UOL ouviu ex-árbitros sobre a jogada. E aí, foi ou não foi?

João Paulo Araújo: "Na hora achei pênalti e fiquei esperando a decisão do árbitro, que não marcou nada. Na minha opinião foi um erro grave, pois o jogador Lollo está com o braço aberto e corta a trajetória da bola, embora possa ser um movimento natural do jogador, o braço estava aberto, errou o arbítrio."

Renata Ruel: "O VAR mostra somente o final. Não é essa a questão. Ali, ele está ampliando o espaço corporal, você pode considerar. Mas no momento anterior é aquele que a gente pode falar que ele leva a mão na bola. Que a gente chamava antigamente de mão intencional, que é levar o braço até a bola, não é uma mão acidental", disse durante a transmissão da ESPN.

Alfredo Loebeling: "Eu não marcaria. Concordo com o árbitro e com o VAR. Primeiro, porque na disputa, os dois [jogadores] estavam desequilibrados. E, segundo, é a distância entre eles era muito curta, estavam muito próximos e a bola bate no braço dele. Acho que ele [Lollo] não foi imprudente, que ele não quis ampliar o espaço e não teve a intenção. Então, concordo com a não marcação do pênalti."

Ulisses Tavares: "Sobre o lance, francamente não entendo mais nada. Tenho visto árbitros por muito menos marcar pênalti, em lances menos claros e até duvidosos. Portanto, ao meu modo de ver, o árbitro errou ao não sinalizar o pênalti, o atleta do Estudiantes estava com braços abertos no momento."

O LANCE

O Corinthians reclamou de um toque de mão do zagueiro Lollo após uma disputa na área com Maycon aos 21 minutos do 1° tempo.

O árbitro Jesús Valenzuela mandou o lance seguir em campo. O VAR Ángelo Hermosilla analisou a disputa e concordou com a decisão.

Com gol de Gil ainda no primeiro tempo, o Corinthians venceu o Estudiantes, por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

As duas equipes farão o jogo de volta na próxima terça-feira (29), no Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina. Um empate favorece o Timão.

Quem avançar entre Corinthians e Estudiantes enfrentará o vencedor do agregado dos dois confrontos entre América-MG e Fortaleza na semifinal da Sul-Americana.