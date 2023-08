SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treino desta quarta-feira (23), no CT Rei Pelé, foi marcado pelo clima leve. O elenco do Santos, após vencer o Grêmio por 2 a 1, no Campeonato Brasileiro, tirou o 'peso das costas' e se mostrou mais tranquilo.

Risadas, tapas na cabeça, resenha e brincadeiras foram o que chamou a atenção da imprensa em treino aberto pelo técnico Diego Aguirre.

Antes de iniciar a atividade, os jogadores se reuniram para uma altinha. Quem errava, tomava tapa na cabeça de forma coletiva.

O meia Lucas Lima pegou no pé de Patati e, conforme ele errava algo, o menino tomava um tapa na cabeça ou era zoado pelo veterano, ambos riram.

Além do clima brincalhão, o elenco esteve mais receptivo e à vontade com os jornalistas. Dodi, por exemplo, chutou uma bola em direção à imprensa, sem querer, e foi alvo de zoeira entre os colegas. Na sequência, se desculpou.

O zagueiro Jair, reintegrado ao elenco após cirurgia, e Júnior Caiçara passaram pelo famoso corredor polonês como boas-vindas do elenco. A medida que passavam eram alvos de tapa na cabeça e atingidos por coletes molhados de suor.

O técnico Diego Aguirre comandou um treino técnico e de raciocínio. A atividade, que ficou aberta para os jornalistas por cerca de 40 minutos, teve o clássico 'perde/pressiona'.

O uruguaio chamou muito a atenção dos jogadores para serem rápidos para recuperarem a bola, além da cobrança por passes certos.

Aguirre se mostrou muito elétrico. Enquanto gritava 'intensidade!', também estava repondo a bola caso ela saísse da demarcação da atividade.

A última atividade acompanhada pela imprensa foi um campo reduzido em um 3 contra 3 com revezamento de jogadores coringas.