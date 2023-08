SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alison 'Piu' dos Santos não teve o desempenho que esperava no Mundial de Atletismo, em Budapeste (Hungria). O brasileiro, campeão no ano passado, passou boa parte da temporada lesionado, tropeçou em duas barreiras na final dos 400m com barreiras, e terminou apenas no quinto lugar, com o tempo de 48s10.

Alison foi campeão mundial ano passado, em Eugene, nos Estados Unidos, quando estabeleceu o recorde do campeonato: 46s29. Hoje, sob calor muito forte em Budapeste, a vitória ficou com o agora tricampeão mundial Karsten Warholm, da Noruega, com 46s89.

O brasileiro ficou quase um ano sem competir, depois de passar por uma cirurgia no joelho no início do ano. Havia o risco de ele não conseguir voltar a tempo do Mundial, mas a recuperação foi boa e ele conseguiu disputar duas provas antes do Mundial ?uma de 400m com barreiras, outra de 400m rasos. A falta de ritmo acabou pesando.

Em Budapeste, Piu venceu sua bateria eliminatória e se apresentou bem na semifinal, quando fez 47s38, quinto melhor tempo daquela etapa. Na final, sabia que precisava de mais, passou forte os primeiros 250 metros, pressionado por Kyron McMaster, na raia ao lado, mas tropeçou na barreira de entrada da reta.

Depois, já com a passada desregulada, voltou a tropeçar na última barreira. O brasileiro, que até então brigava pelo bronze, foi ficando para trás nos metros finais. Ele viu Warholm, que passou pela mesma situação no ano passado, disputando o Mundial sem ritmo, repuperar o posto de melhor do mundo com 46s89.

Kyron McMaster, das Ilhas Virgens Britânicas, surpreendeu para conquistar a prata, com 47s34. Rai Benjamin, dos EUA, ganhou o bronze (47s56). Nos metros finais, Piu foi também ultrapassado pelo jamaicano Roshawn Clarke, recordista mundial júnior, que terminou em quarto.

DIA DO BRASIL

A quinta-feira foi irregular para a delegação brasileira no Mundial. O dia começou bem, com Flávia Maria de Lima terminando em terceiro sua bateria eliminatória dos 800m, com a melhor marca de uma brasileira desde 2015 (2min00s92), e se classificando para a semifinal.

Jucilene Sales de Lima, logo em seguida, se classificou à final do Mundial do lançamento do dardo, terminando em 11º nas eliminatórias. E Renan Gallina foi segundo de sua bateria dos 200m, com vaga na semifinal, com o 20º melhor tempo da manhã.

Mas Jorge Vides (34º) e Lucas Rodrigues (36º) foram eliminados, assim como Ana Carolina Azevedo (34ª), e Vitória Rosa, em uma surpreendente 44ª e última colocação, depois de ter sido 12ª no ano passado, com direito a recorde sul-americano. Gabriele Santos ficou em 23º no salto em distância.