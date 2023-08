SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Horácio Peralta, ex-atacante campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2006, venceu o "Masterchef" do Uruguai depois de entrar no programa sem saber cozinhar.

QUEM É ELE?

Nasceu em 1982 em Montevidéu, capital do Uruguai, e iniciou sua trajetória no Danubio no início dos anos 2000 ?ele estava no futebol suíço antes de assinar com o Flamengo.

Pela equipe brasileira, disputou menos de 20 jogos e marcou apenas três gols: um dos três garantiu a classificação sobre o ASA-AL, na 1ª fase da edição da Copa do Brasil vencida pelos cariocas.

Deixou o Flamengo no final de 2006, pouco depois da chegada do técnico Ney Franco, e fechou com o Bella Vista, clube de seu país.

Rodou por times de Portugal, México, Argentina e Colômbia antes de se aposentar, já em 2017, no Maldonado.

Continuou no futebol atuando como treinador. Hoje, comanda o Salus FC, clube da 2ª divisão do Uruguai.

"Jogar no Flamengo foi uma das melhores coisas que me aconteceu no futebol. A torcida, o sentimento e a pressão gerada foram coisas que não vivi em nenhum outro clube. Tem de ter muita personalidade para estar ali e poder ganhar. Sempre falei que, depois de jogar no Flamengo, é impossível não acompanhá-lo. Tudo o que me gerou quando fiz parte do time me fez ser mais um torcedor, e assim será", disse Peralta.

Aceitou entrar no "Masterchef" sem ter qualquer relação com a culinária e passou a treinar com o objetivo de não ser o primeiro a ser eliminado.