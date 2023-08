SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Deportivo Pereira havia sofrido apenas dois gols como mandante nesta edição da Libertadores, em que o clube colombiano faz sua estreia na competição. Em menos de 35 minutos diante do Palmeiras, porém, a equipe foi vazada três vezes nesta quarta-feira (23). No final, acabou goleada por 4 a 0.

Raphael Veiga, de pênalti, aos 23 dos minutos do primeiro tempo, Marcos Rocha, aos 32, e Mayke, aos 35, deixaram o time colombiano desnorteado em campo antes do intervalo. Na volta do vestiário, Rony fez o quarto já perto do fim, aos 37 minutos, e fechou a conta.

Antes de encarar os palmeirenses, o Pereira estava invicto em seus domínios na competição continental, com três vitórias -Monagas (VEN), Boca Juniors (ARG) e Independiente del Valle (EQU)- e um empate, diante do Colo Colo (CHI).

Apenas os venezuelanos, derrotados por 2 a 1, e os chilenos, que arrancaram um empate por 1 a 1, ambos na fase de grupos, haviam conseguido furar a defesa dos colombianos. Boca e Del Valle, o adversário das oitavas de final, perderam por 1 a 0.

Como visitante, porém, a história é bem diferente. Em quatro jogos, nenhum triunfo. Duas derrotas, diante de Boca e Monagas, e depois empates, contra Colo Colo e Del Valle.

Por isso o resultado desta quarta deixou a formação alviverde em uma situação bastante confortável para a partida de volta, na quarta-feira (30), no Allianz Parque, onde os donos da casa poderão perder por até três gols de diferença que mesmo assim ficarão com a vaga para a semifinal da competição.

Para se manter vivo na Libertadores, o Pereira teria que, pelo menos, vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Caso o elenco de comandado por Abel Ferreira confirme a classificação, o adversário na próxima fase será o vencedor do confronto entre os argentinos Boca Juniors e Racing. Nesta quarta-feira, na Bombonera, os rivais ficaram em um empate sem gols.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael (Fabinho), Gabriel Menino (Ríos) e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Mayke, Rony e Dudu (Artur).

DEPORTIVO PEREIRA

Quintana; Garcés, Quintero (Valencia) e Ramírez; Moreno (Bocanegra), Vásquez (Murillo), Medina (Monroy), Zuluaga e Fory; Arley Rodríguez (Balboa) e Angelo Rodríguez. T.: Alejandro Restrepo.

Local: Estádio Hernán Ramírez Villegas, em Pereira (COL)

Data e hora: 23 de agosto de 2023, às 21h30

Árbitro: Facundo Tello

Assistentes: Diego Bonfa e Cristián Navarro

VAR: Mauro Vigliano

Amarelos: Abel Ferreira, Quintero, Gabriel Menino, Fabinho

Vermelho: Não houve

Gols: Raphael Veiga, aos 23'/1ºT, Marcos Rocha, aos 31'/1ºT, Mayke, aos 34'/1ºT, e Rony, aos 36'/2ºT