SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar usou suas redes sociais para mostrar parte da comemoração do aniversário de Davi Lucca na Arábia Saudita.

O jogador compartilhou uma foto em que mostra uma sobremesa com "Happy Brithday Davi" (Feliz aniversário Davi, em inglês) escrito no prato.

Davi está completando 12 anos nesta quinta-feira (24). Neymar festejou nas redes sociais assim que o relógio marcou meia-noite no país saudita.

Davi Lucca é fruto do antigo relacionamento do atleta com Carol Dantas. Ela está na Arábia Saudita com o filho, mas explicou que não irá se mudar para o país em que Neymar e Bruna Biancardi estão morando.

Neymar já fez seu primeiro treino com o elenco do Al Hilal, mas por conta de lesões na coxa ainda não pode estrear pela nova equipe.