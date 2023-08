RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Integrantes de uma organizada do Flamengo e torcedores do Olimpia, do Paraguai, promoveram uma pancadaria em um quiosque na orla do bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (23).

Torcedores do Olimpia estavam concentrados no quiosque e foram atacados pelos rubro-negros.

Os paraguaios reagiram e houve um quebra-quebra, com os envolvidos utilizando mesas, cadeiras, copos e garrafas do quiosque.

É possível ouvir uma mulher gritando: "vocês estão quebrando meu bar".

Nas imagens, um policial aparece apontando uma arma para o rosto de um dos paraguaios. Ele também sofre agressões com um pedaço de madeira.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou à reportagem que conteve a confusão, mas não efetuou prisões.

O órgão também informou que abriu uma investigação para apurar a conduta dos policiais no caso.

O Olimpia enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira (24), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

NOTA OFICIAL

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na noite de quarta-feira (23/8), policiais militares do 19ºBPM foram à Av. Atlântica onde ocorria uma briga. No local, a equipe conteve a confusão. Não houve registro de prisão ou apreensão.

Informamos ainda que a Corregedoria Geral da Polícia Militar instaurou um procedimento apuratório para averiguar a conduta dos policiais militares envolvidos no episódio relatado".

RACISMO E BRIGA NO PARAGUAI

As torcidas de Flamengo e Olimpia tiveram episódios polêmicos recentemente, quando os clubes se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

No jogo no Paraguai, um vídeo circulou nas redes sociais de torcedores rubro-negros acusando um paraguaio de atos racistas contra eles em um shopping na cidade de Assunção. Após a partida no Defensores del Chaco, um torcedor do Fla foi espancado por integrantes de organizadas do Olímpia na saída do estádio.

BRIGA EM QUIOSQUE NO INÍCIO DO MÊS

As brigas de torcidas em quiosques de Copacabana têm se tornado corriqueiras. No último dia 8, torcedores de Fluminense e Argentinos Juniors promoveram uma pancadaria em um dos estabelecimentos. A reportagem foi até o local no dia seguinte e conversou com funcionários, que avaliaram os prejuízos em cerca de R$ 9 mil.

O clube tricolor e o clube argentino se enfrentaram no Maracanã, posteriormente, pelas oitavas de final da Libertadores.