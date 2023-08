SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos não desiste de Roberto Pereyra e vai à Europa para tentar contratar pessoalmente o meia-atacante argentino de 32 anos.

O coordenador técnico do Santos, Alexandre Gallo, foi à Itália na noite desta terça-feira (22) e tem reunião marcada com os representantes de Pereyra na sexta (25).

O clube fez várias tentativas à distância, mas teve dificuldade para conversar com o estafe do jogador. O UOL apurou que ele tem três empresários.

Como Roberto Pereyra não negou o Santos, o clube tentará até o fim. O time entende que a reunião marcada é um sinal de que o acordo pode ocorrer. O clube alvinegro, inclusive, preparou vídeos de sua história e até da festa da torcida na vitória contra o Grêmio, no último domingo.

Pereyra sempre esteve no topo da lista do Santos e foi a primeira tentativa, há mais de quatro meses. Todos no clube entendem que ele pode mudar o elenco de patamar.

Ex-Udinese (Itália), ele prioriza a permanência na Europa, mas não recebeu propostas oficiais. O Santos, então, crê que o sonho é possível. Internamente, Gallo afirmou que pode fazer outras tentativas na Europa, mas não revelou nomes.

O Santos já contratou sete jogadores: o lateral-direito Júnior Caiçara, o zagueiro João Basso, o lateral-esquerdo Dodô, os meio-campistas Jean Lucas, Nonato e Tomás Rincón e o atacante Julio Furch.