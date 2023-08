SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen pode igualar uma marca impressionante de Sebastian Vettel neste final de semana se vencer em casa em Zandvoort: ele chegaria a nove vitórias consecutivas na F1, feito que ninguém conseguiu antes que o alemão dominasse a segunda parte do campeonato de 2013.

Naquele ano, Vettel só parou de vencer basicamente porque as corridas acabaram. Já Verstappen ainda terá o GP da Holanda e mais nove etapas até o final do campeonato em Abu Dhabi no final de novembro.

A Aston Martin promete novidades para este GP, que marca o retorno da F1 às pistas depois das férias de agosto.

*

COMO ACOMPANHAR O GP DA HOLANDA

Sexta-feira, 25 de agosto

Treino livre 1 - 7h30 (transmissão a partir das 7h20 no BandSports)

Treino livre 2 - 11h (transmissão a partir das 10h50 no BandSports)

Sábado, 26 de agosto

Treino livre 3 - 6h30 (transmissão a partir das6h20 no BandSports)

Classificação - 10h (transmissão a partir de 9h30 na TV Band e Bandplay)

Domingo, 27 de agosto

GP da Holanda - 10h (transmissão a partir de 9h na TV Bandeirantes, Bandplay, Rádio Bandeirantes, BandSportsFM e VT no BandSports)

CIRCUITO DE ZANDVOORT

Distância: 4.259m

Número de voltas: 72

DRS - 2 zonas

Zona 1: após a curva 10

Zona 2: última curva e reta dos boxes

Pneus disponíveis: C1 (duros), C2 (médios) e C3 (macios)

Resultado de 2022

Pole position: Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min10s342

Pódio

1º Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1h36min42

2º George Russell (ING/Mercedes) + 4s017

3º Charles Leclerc (MON/Ferrari) + 10s929

CARACTERÍSTICAS DA PISTA DA HOLANDA

A pista de Zandvoort é curta e com muito trabalho para os pneus o tempo todo, então é preciso tirar um pouco de carga deles no acerto, ao mesmo tempo em que se usa uma carga mais alta de downforce. Também é uma pista para carros mais ágeis, pelas mudanças de direção rápidas. E que premia carros com boa tração.

O palco do GP da Holanda é um circuito curioso. Às vezes é Silverstone, com curvas que geram uma força de até cinco vezes a gravidade, como é o caso da 1 e da 11, as duas que vêm logo depois das zonas de DRS. Mas também tem seu lado Mônaco, por ser muito estreito, ou seja, é difícil de encontrar um lugar para ultrapassar. E tem várias mudanças de elevação e algumas curvas cegas.

O número de ultrapassagens fica abaixo da média dos GPs, embora o regulamento de 2022 tenha casado bem com uma pista com várias curvas feitas acima de sexta marcha, algumas delas com raio longo. O problema é realmente a falta de espaço para realizar as manobras, pois a pista é bem estreita.

CURIOSIDADES SOBRE O GP DA HOLANDA

É uma pista antiga, feita no pós-guerra e que contava com uma junção entre ruas normais e outras feitas especificamente para as corridas, o que era normal na época. Mas Zandvoort sempre foi diferente porque, ao contrário de suas contemporâneas, como Spa-Francorchamps, era uma pista curta, como é até hoje, com pouco mais de 4km de extensão. E também porque foi construída em cima de dunas.

Mas houve mudanças ao longo do caminho. A pista era usada pela F1 até 1985, quando o promotor local parou de operar e parte da pista foi vendida para virar um parque de diversões, que não existe mais. A pista é vizinha do clube de futebol local, o SV Zandvoort, que está na sétima divisão do futebol holandês (e quinta divisão do futebol amador).

Há duas versões para o nome da curva mais famosa do circuito, a Tarzan. A mais popular era de que, quando a pista foi feita, em 1948, um homem cujo apelido era Tarzan só aceitou ceder o terreno de seu jardim se ganhasse o nome da curva. Mas também circula a versão de que, na verdade, uma máquina usada para fazer o circuito tinha esse apelido.