RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo acertou a alteração do jogo contra o Athletico-PR, no dia 13 de setembro, para o estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). Além disso, o clube já tem um acordo verbal para enfrentar o Santos, no dia 29 de outubro, no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

O Flamengo não poderá enfrentar o Athletico-PR no Maracanã em função da decisão do consórcio de fechar o estádio para realizar reparos no castigado gramado.

O UOL destacou na última terça (22) que a Neo Química Arena, campo do Corinthians, e o Mané Garrincha, em Brasília, haviam sido opções descartadas e que as negociações com o Kléber Andrade estavam adiantadas.

O Corinthians não se interessou em ceder a Neo Química Arena ao Flamengo, que via no estádio paulista uma melhor opção em termos de logística.

O Mané Garrincha, posteriormente, foi procurado, mas os gestores não garantiram que o gramado estará em boas condições, já que quatro dias antes ocorrerá um show no estádio.

A arena em Brasília já tem um acordo verbal com o Flamengo para o jogo com o Santos no dia 29 de outubro. Resta apenas a assinatura de contrato. A informação inicial foi dada pelo canal "Paparazzo Rubro-Negro" e confirmada pelo UOL.

O último jogo do Flamengo no Maracanã antes do fechamento será neste sábado (26), contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.