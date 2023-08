SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Hilal venceu o Al-Raed por 4 a 0, fora de casa, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Saudita.

O primeiro gol do jogo foi marcado por Mitrovic, aos 42 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Rúben Neves. O atacante sérvio fez nesta quinta (24) sua estreia pelo Al-Hilal.

Al-Dawsari ampliou o placar para o Al-Hilal ao converter um pênalti aos 11 minutos do segundo tempo. Ele também marcou o terceiro gol do Al-Hilal depois de uma jogada individual de Malcom.

Al-Hamdan fechou o placar com um gol aos 44 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Al-Hilal chegou aos 7 pontos e subiu para o terceiro lugar na tabela. Já o Al-Raed continua sem pontuar e ocupa a última posição.

Na próxima rodada, o Al-Hilal enfrentará o Al-Etiffaq em um confronto direto na parte de cima da tabela. Já o Al-Raed terá pela frente o Al-Riyadh.

COMO FOI O JOGO

A partida foi completamente dominada pelo Al-Hilal, que criou mais oportunidades de gol. No início do segundo tempo, quando o jogo estava 1 a 0 para os visitantes, o Al-Raed assustou ao acertar a trave com González. Mas logo em seguida o Al-Hilal voltou a se impor e marcou três gols em um intervalo de 14 minutos.

O destaque da partida foi Al-Dawsari, que marcou dois gols e ainda sofreu pênalti. Mitrovic, autor do primeiro gol, também teve uma boa atuação em sua estreia pelo time saudita.

Por outro lado, Neymar, que recentemente foi contratado pelo Al-Hilal, ainda não fez sua estreia no campeonato devido a uma lesão.