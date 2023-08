SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lewis Hamilton falou pela primeira vez sobre o título da Fórmula 1 de 2008, conquistado por ele por um ponto de diferença em relação ao brasileiro Felipe Massa.

Felipe Massa está tentando reaver o campeonato da justiça. A iniciativa foi motivada depois da declaração feita por Bernie Ecclestone, ex-CEO da Fórmula 1.

Ecclestone revelou saber sobre o "Singapuragate", como o episódio é chamado, na mesma temporada em que ele aconteceu, há 15 anos.

Hamilton preferiu não se envolver na polêmica, e disse que está focado no agora. A declaração foi dada durante o dia de mídia da Fórmula 1, antes do GP da Holanda.

"Tenho uma memória muito ruim, então não tenho muitas lembranças daquele ano. Eu estou muito focado no aqui e agora, quero ajudar a minha equipe a voltar à briga. Então não estou muito focado no que aconteceu há 15 anos", disse.

O CASO

Em março de 2023, o ex-chefão da Fórmula 1 disse que ele e o então presidente da FIA, Max Mosley, ficaram sabendo da batida proposital de Nelson Piquet Jr em Singapura.

Ela teria sido planejada para beneficiar o companheiro Fernando Alonso ao longo da temporada 2008.

Apesar disso, ambos escolheram não agir para "proteger o esporte e salvá-lo de um grande escândalo".

Segundo Ecclestone, a entidade possuía "informação suficiente" para investigar o caso, e como diziam os estatutos, a F1 "deveria ter cancelado a corrida em Singapura".

Se tivesse ocorrido dessa forma, o resultado em Marina Bay não teria sido contabilizado e Felipe Massa teria sido campeão do mundo de 2008, não Lewis Hamilton.

A AÇÃO DE MASSA

No dia 17 de agosto, Felipe Massa entrou com uma ação contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Formula One Management (FOM).

O brasileiro enviou uma carta às entidades, obrigatória no Reino Unido antes do ajuizamento deste tipo de ação.