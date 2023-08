SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se alguém se aproxima de Lionel Messi, lá está ele para proteger o atleta de qualquer assédio. Não bastasse isso, também costuma ficar dentro do campo, tal como um treinador, para agir caso seja preciso. Ele é Yassine Chueko, um ex-soldado que já foi enviado ao Iraque que agora não sai da cola do jogador em Miami, onde joga.

Pela internet, não são poucos os vídeos que mostram a verdadeira marcação cerrada que o guarda-costas faz com Messi. Ele foi contratado pelo clube onde ele joga, o Inter Miami.

Segundo o La Nacion, o segurança é norte-americano e também já combateu no Afeganistão. Ele é especialista em artes marciais e em boxe, modalidade onde já competiu profissionalmente. Chueko também já fez lutas de MMA, como mostram alguns vídeos de sua rede social.

O profissional tem feito tanto sucesso no país que já há vídeos no YouTube com compilados de todos os momentos em que ele precisou atuar, seja na escolta do astro ou no momento em que algum fã tenta tocar Messi.

Agora, o segurança aumenta cada vez mais seu número de seguidores e já tem quase 130 mil fãs. Ele também é visto em shoppings e mercados quando Messi e a família precisam fazer compras.