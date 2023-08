SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zagallo segue evoluindo no tratamento de uma infecção urinária, diz um boletim médico divulgado nesta sexta-feira (25) em suas redes sociais.

O boletim diz que Zagallo "segue em evolução favorável" e continua apresentando melhora clínica e laboratorial.

O Velho Lobo está lúcido e respira sem a ajuda de qualquer aparelho, mas ainda não tem previsão de alta hospitalar.

Aos 92 anos, Zagallo está internado desde o dia 15 de agosto no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. Ele tem sido acompanhado de perto pela médica Márcia Ladeira.



BOLETIM MÉDICO NA ÍNTEGRA

O sr. Mário Jorge Lobo Zagallo segue internado no Hospital Barra D'Or para tratamento de infecção urinária, seguindo com evolução favorável, com melhora clínica e laboratorial, lúcido, respirando sem ajuda de aparelhos, ainda sem previsão de alta hospitalar, sob os cuidados da Dra. Márcia Ladeira.

