SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Celta de Vigo por 1 a 0 nesta sexta-feira (25), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Balaídos, na cidade de Vigo. Bellingham foi o autor do único gol do confronto.

A partida ficou marcada pela lesão de Vini Jr. ainda no primeiro tempo e pelo pênalti perdido por Rodrygo.

Com o resultado, o time merengue foi para nove pontos somados, ainda ocupando a primeira posição da tabela de classificação. Já o Celta de Vigo continuou com um ponto, na 16ª colocação.

O próximo compromisso do Real Madrid é só no outro final de semana, novamente pelo Campeonato Espanhol. A equipe recebe o Getafe, no sábado (2), às 11h15 (de Brasília). Já o Celta de Vigo visita o Almería na sexta-feira (1), às 17h (de Brasília), também pela competição nacional.

COMO FOI O JOGO

A partida começou bastante agitada, com um gol do Celta de Vigo que foi anulado. Logo no primeiro escanteio do jogo, a equipe da casa contou com um desvio na área para abrir o placar, mas não valeu.

O quase gol adversário não abalou o Real Madrid, que ficou no ataque procurando abrir o marcador. Por outro lado, inspirado pelo quase tento, o Celta de Vigo interceptou mais bolas adversárias e incomodou o goleiro Kepa.

A partir daí, o jogo seguiu mais equilibrado, com o Real Madrid tendo a posse de bola na maior parte do tempo, mas tendo dificuldades para infiltrar a boa defesa do Celta.

O aumento de chances para ambos os lados rendeu um pênalti para o Real Madrid, que com Rodrygo teve chances de abrir o placar e levar os três pontos para casa. Na cobrança, porém, o goleiro do Celta de Vigo pulou para o lugar certo e evitou o gol.

O gol pode não ter saído no pênalti, mas o Real Madrid se recompôs e marcou com Bellingham. Com mais esse tento do inglês, ele chega a quatro bolas nas redes e uma assistência em três jogos desde que chegou no time espanhol.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

Gol, mas não valeu - Com somente três minutos de bola rolando, depois da cobrança de escanteio, Kepa tirou de soco, e Beltrán pegou de fora da área. Larsen desviou na grande área e passou pelo goleiro do Real Madrid, abrindo o placar. Porém, após revisão do VAR, o lance foi anulado por uma falta do camisa 18 em Kepa.

Bom lance de Vini Jr - Aos nove minutos, Vini Jr fez uma grande jogada. O brasileiro atravessou todo o campo e tocou para Rodrygo na entrada da área. O passe, porém, foi forte demais e atrasou o lance. O ex-Santos ainda invadiu a área driblando a marcação e foi ao chão, mas a arbitragem mandou o jogo seguir e não considerou penalidade.

Gol do Real, mas não valeu! - Já com 42 minutos, o Real Madrid chegou a balançar as redes, mas um impedimento anulou o gol merengue. No lance, Bellingham mandou um boa bola para Joselu na área, e o espanhol marcou de pé direito, porém, a arbitragem já assinalava a irregularidade.

Real Madrid no ataque - Aos 10 minutos da segunda etapa, Rodrygo fez fila na ponta esquerda, carregou para o meio e finalizou para o gol. a bola acabou subindo demais e saiu pela linha de fundo na primeira boa chegada da equipe no segundo tempo.

Perdeu! - Beltrán roubou a bola de Toni Kroos aos 18 minutos, Larsen recebeu o lançamento na entrada da área e finalizou por cima do gol de Kepa, perdendo a chance de abrir o marcador da partida.

Pênalti perdido para o Real Madrid - Com 20 minutos, Rodrygo disparou no campo de ataque, invadiu a área e driblou o goleiro, que chegou atrasado na jogada e tocou as pernas do brasileiro. Na cobrança, o próprio Rodrygo mandou no canto direito de Villar, que saltou no lugar certo para fazer a defesa.

0 x 1 - Aos 35, depois da cobrança de escanteio, Joselu desviou de cabeça, e Bellingham estava lá para mergulhar e finalizar para o gol, colocando o Real Madrid na frente.