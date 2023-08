SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou na manhã deste sábado (26) que decidiu suspender provisoriamente o presidente da RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol), Luis Rubiales, de todas as atividades relacionadas ao futebol, nos níveis nacional e internacional.

"Esta suspensão, em vigor a partir de hoje, terá duração inicial de 90 dias, pendendo resultados dos procedimentos disciplinares abertos contra o sr. Rubiales na quinta-feira (24)", diz o comunicado oficial publicado no site do órgão máximo do futebol internacional.

A nota diz ainda que o chefe do Comitê Disciplinar da Fifa, o colombiano Jorge Ivan Palacio, determinou outras duas diretivas, em que ordena que Rubiales e a federação espanhola não entrem em contato com a jogadora Jennifer Hermoso ou qualquer pessoa de seu entorno. A decisão, diz a Fifa, foi comunicada à RFEF, a Rubiales e à Uefa, (União das Federações Europeias de Futebol), da qual a Espanha faz parte e que tem Rubiales como vice-presidente.

A decisão vem na esteira de uma semana de críticas e controvérsias para Rubiales. No último domingo (20), após a seleção espanhola ganhar a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia sobre a Inglaterra, por 1 a 0, o dirigente foi filmado segurando a cabeça de Hermoso e dando-lhe um beijo na boca durante a entrega das medalhas.

Desde então, a meio-campista afirmou que não consentiu ao beijo e que não gostou do ocorrido. "Simplesmente fui desrespeitada", disse em comunicado publicado na sexta (25). Por meio de seu sindicato, Futpro, a jogadora buscará ações legais contra o cartola.

Rubiales, por sua vez, diz que o beijo foi consentido. Em discurso em uma assembleia extraordinária da RFEF, afirmou que Hermoso foi quem iniciou o contato físico levantando-o do chão pelos quadris. Ele disse que perguntou à atleta se poderia dar a ela "um pequeno beijo" e que ela teria respondido "ok".

Apesar de pressionado por críticas vindas do governo espanhol, de outros dirigentes do futebol nacional e internacional e pelas jogadoras, Rubiales disse na sexta que não iria renunciar. "Um beijo consensual vai me tirar daqui? Eu não vou renunciar. Vou lutar até o fim", disse Rubiales, recebendo aplausos da plateia predominantemente masculina na assembleia.

Em resposta, cerca de 80 jogadoras da Espanha, entre elas as 23 atletas campeãs do mundo, divulgaram comunicado na sexta no qual afirmam que "não voltarão a aceitar uma convocação da seleção" sem mudanças na chefia da RFEF.