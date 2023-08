SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto Max Verstappen é o pole position no GP da Holanda de Fórmula 1. O piloto da Red Bull marcou 1min10s567 para ficar com o primeiro lugar, neste sábado (26). Lando Norris, da McLaren, e George Russell, da Mercedes, completaram o top-3.

A classificação ficou marcada por dois acidentes, ambos no Q3, que interromperam o treino por alguns minutos. Logan Sargeant, da Williams, e Charles Leclerc, da Ferrari, bateram sozinhos.

Antes do treino, uma forte chuva caiu sobre o circuito de Park Zandvoort, e deixou a pista bastante molhada. Durante a classificação, o sol apareceu entre nuvens e foi secando o asfalto aos poucos.

Lewis Hamilton ficou na 13ª colocação. O piloto britânico não conseguiu sequer a classificação para o Q3, a última parte do treino, em que os carros de fato disputam a pole position.

COMO FOI A CLASSIFICAÇÃO

O tailandês Alex Albon, da Williams, liderou o Q1 - a primeira parte do treino classificatório. Max Verstappen, da Red Bull, e Oscar Piastri, da McLaren, fecharam as três primeiras posições.

Por outro lado, Guanyu Zhou, da Alfa Romeo, Esteban Ocon, da Alpine, Kevin Magnussen, da Haas, Valteri Bottas, da Alfa Romeo, e Lawson, da AlphaTauri, ficaram nas últimas cinco posições e não avançaram ao Q2.

Na segunda parte do treino, Max Verstappen fez o melhor tempo, seguido por Oscar Piastri, da McLaren, e Alexander Albon, da Williams.

Lance Stroll, da Aston Martin, Pierre Gasly, da Alpine, Lewis Hamilton, da Mercedes, Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, e Nico Hulkenberg, da Haas, não conseguiram vaga na última parte do treino classificatório.

O Q3 foi marcado por um forte acidente de Logan Sargeant, que saiu da pista com seu carro da Williams e bateu forte no muro. Com bandeira vermelha na pista, o treino foi interrompido. O piloto estadunidense saiu andando do carro, amenizando o susto.

Quatro minutos após a volta dos carros à pista, o treino voltou a ser interrompido. Desta vez, Charles Leclerc perdeu o controle de sua Ferrari e bateu no muro. Assim como Sargeant, o piloto monegasco não se machucou.

Após mais uma pausa, os pilotos marcaram seus melhores tempos, e Max Verstappen ficou com a pole position. Lando Norris, da McLaren, ficou em segundo, seguido por George Russell, da Mercedes.

Veja a classificação do treino de definição para o grid de largada:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Alex Albon (Williams)

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Sergio Pérez (Red Bull)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Charles Leclerc (Ferrari)

10. Logan Sargeant (Williams)

11. Lance Stroll (Aston Martin)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Lewis Hamilton (Mercedes)

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15. Nico Hulkenberg (Haas)

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

17. Esteban Ocon (Alpine)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20. Liam Lawson (AlphaTauri)