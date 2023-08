SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e Goiás empataram por 1 a 1 na noite deste sábado (26), na Neo Química Arena, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Guilherme, de pênalti, e Maycon marcaram os gols da partida. Ambos saíram no segundo tempo.

O Corinthians foi a campo com uma equipe mista, mas Luxemburgo chegou a acionar alguns titulares no segundo tempo.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 25 pontos e dorme na 13ª colocação. A equipe, no entanto, pode terminar a rodada a apenas um ponto da zona de rebaixamento caso Santos e Bahia vençam seus jogos amanhã (27). O Goiás soma 24 e aparece no 15° lugar.

O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira (29), quando enfrenta o Estudiantes, fora de casa, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Goiás, por outro lado, só volta a jogar no próximo sábado (2), contra o Internacional, às 16h, em Goiânia, pelo Brasileirão.

O JOGO

Os primeiros 25 minutos de jogo foram mornos em Itaquera. O Corinthians ficou mais com a bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras de finalização. O lado direito, com Romero e Léo Maná, foi o mais acionado.

A partida só ficou mais agitada na reta final do primeiro tempo, quando o Corinthians acelerou mais as jogadas, mas pecou nas finalizações. O Goiás, por sua vez, assustou nos contra-ataques, porém sem conseguir abrir o placar.

O Corinthians voltou desatento no segundo tempo. Os erros custaram caro, uma vez que em um deles Matheus Bidu derrubou João Magno na área, e Guilherme converteu o pênalti, colocando o Esmeraldino na frente.

Depois do gol sofrido, Vanderlei Luxemburgo colocou em campo jogadores considerados titulares do Corinthians. As mexidas deram resultado, com Renato Augusto e Maycon fazendo a jogada que resultou no gol do empate.

O Corinthians pressionou nos minutos finais e obrigou Tadeu a fazer duas defesas importantes, evitando a virada. O Goiás apostou novamente nos contra-ataques, mas sem levar muito perigo.

LANCES E GOLS

Segurou firme! - O primeiro chute do Corinthians na direção do gol foi de Romero. Após receber de Giuliano na entrada da área, o paraguaio puxou para o pé esquerdo e tentou chute colocado, mas mandou no meio. Tadeu encaixou sem dificuldades.

Pegou mal - Yuri Alberto aproveitou erro de domínio da defesa adversária e arriscou chute cruzado da entrada da área com a perna esquerda. A bola passou ao lado da meta de Tadeu e saiu sem perigo.

Cássio! - Aos 34 minutos do primeiro tempo, o Goiás puxou contra-ataque pelo lado esquerdo. A bola cruzou a área e chegou até Allano. O atacante levou para a perna esquerda e finalizou. Cássio caiu no canto direito e encaixou.

Passou perto - Após um erro de saída de bola do Corinthians, Allano ficou com sobra de bola dentro da área, levou para a esquerda e finalizou. A bola passou perto da trave direita de Cássio e saiu.

Na trave! - Em novo erro do Corinthians, Anderson carregou pela esquerda, levou para o meio e bateu colocado. A bola pegou na trave e, no rebote, Allano viu Léo Maná salvar em cima da linha.

Cássio de novo - Após cruzamento na área, Maguinho ajeitou para o meio, João Magno fez o pivô, e Guilherme finalizou da entrada da pequena área, mas mandou nas mão de Cássio.

1 x 0 - O Goiás saiu na frente com gol de Guilherme, de pênalti. A penalidade saiu após João Magno receber na entrada da área e ser tocado por Matheus Bidu. Na cobrança, Cássio acertou o canto, mas viu a bola morrer do lado direito.

1 x 1 - Maycon se antecipou a Willian Oliveira, roubou a bola e serviu Renato Augusto. O camisa 8 tocou para o meio e voltou a encontrar Maycon que, de peito, completou para a rede.

Tadeu duas vezes! - Em lance com troca rápida de passes, Yuri Alberto recebeu na entrada da área e finalizou firme no canto esquerdo de Tadeu, que caiu para espalmar. Logo em seguida, Lucas Veríssimo ganhou bola pelo alto, mas, bem colocado, o goleiro encaixou.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 1 x 1 Goiás

CORINTHIANS

Cássio; Léo Maná (Bruno Méndez), Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo (Maycon), Giuliano (Renato Augusto) e Ruan Oliveira (Rojas); Romero, Wesley (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

GOIÁS]Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Guilherme (Raphael Guzzo), Morelli e Anderson; João Magno (Matheus Babi) e Allano (Vinícius). Técnico: Armando Evangelista

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Juiz: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Léo Maná, Lucas Veríssimo, Bruno Méndez (COR), Anderson (GOI)

Gols: Guilherme (13min/2°T), Maycon (36min/2°T)